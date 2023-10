Il Marco Polo scopre nuovi cantieri. Maxi piano per strade e marciapiedi

Sono partiti nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione dei marciapiedi sulla via Aurelia Nord, nel tratto compreso tra il cavalcavia Barsacchi e la via Marco Polo. Al momento, le operazioni sono alla fase preliminare. I più attenti se ne saranno accorti: qualche giorno fa, sono spuntati i cartelli che segnalano l’inizio del cantiere. Per il resto, è tutto in divenire, e il maltempo di questi giorni sicuramente non aiuta a velocizzare le operazioni.

L’intervento, comunque, non sarà di breve durata. E inevitabilmente comporterà qualche disagio in termini di circolazione veicolare: d’altronde, si tratta di una delle arterie più densamente trafficate della città, specialmente nel segmento su cui si concentreranno i lavori. E quindi qualche gimkana per aggirare i lavori in corso andrà messa in conto.

Il cantiere sarà dedicato soprattutto al rifacimento del marciapiede lato mare (e in parte pure lato monte) nel tratto di strada tra via Marco Polo e il cavalcavia: in pratica, il camminamento pedonale sul versante ovest sarà rifatto dal cimitero all’ex bowling, dove oggi c’è il mercatone di articoli domestici all’angolo con via Sauro, mentre sull’altro lato della strada saranno riqualificati i marciapiedi dei primi due isolati, arrivando da sud.

In parallelo, il Comune interverrà anche sull’asfaltatura e sui sottoservizi, che verranno rimessi a nuovo. L’importo complessivo delle operazioni è stato calcolato in circa 400mila euro e spiccioli. Per quanto riguarda la durata complessiva dell’intervneto, ad oggi è difficile da determinare.

Il marciapiede sarà rinnovato con tre sezioni distinte: la prima, larga 3,60 metri, insisterà solo su un breve tratto di una quindicina di metri e sarà realizzata con il posizionamento di masselli autobloccanti a margherita di colore grigio, 24 centimetri per 24, spessi 6 centimetri e piazzati su uno strato di geotessuto e granaglia. La maggior parte del lavoro prevede invece la realizzazione di un marciapiede in asfalto spesso 3 centimentro, realizzato su una base di calcestruzzo di 10 centimetro e rifilato da un cordolo in calcestruzzo. La terza sezione, invece, sarà realizzate sul breve tratto di marciapiede a est, e sarà in asfalto senza cordolo.

Le operazioni si completano con altri due interventi: il primo prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale di fronte al cimitero, adeguato alle necessità degli ipovedenti. Inoltre, all’angolo tra la via Aurelia Nord e via Marco Polo, sarà rifilato il marciapiede a ridosso della rotonda per renderlo più armonico con lo sviluppo del traffico. Breve passo indietro: prima che venisse realizzata la rotatoria, per svoltare a destra su via Marco Polo bisognava imboccare una vietta parallela all’Aurelia. E per evitare incidenti, chi proseguiva a diritto incontrava all’altezza dell’incrocio, sulla destra, un cordolo ’dissuasivo’. Con la realizzazione della rotatoria, però, questo accorgimento non è più necessario e sarà rimosso. Anche la rotatoria alla base del cavalcavia Barsacchi sarà riqualificata. Per entrambi gli interventi è stata stimata una spesa di poco superiore ai 30mila euro, che porta il totale complessivo dell’investimento a circa 430mila euro.

Daniele Mannocchi