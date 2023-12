Il grande cuore di Mancino. Seicento pasti alla Caritas

Un Natale ‘a due stelle’ per tante famiglie versiliesi in difficoltà. Per il quinto anno consecutivo il Grand hotel Principe di Piemonte di Viareggio è stato protagonista di un progetto di solidarietà grazie alla volontà della proprietà che ha donato quasi 600 pasti solidali: lo chef pluristellato Giuseppe Mancino de Il Piccolo Principe, la mattina di Natale ha consegnato 580 pasti (quindi oltre 30 in più rispetto al 2022, segno purtroppo di un crescente bisogno) ad associazioni di volontariato che si sono fatte carico della distribuzione dei pacchi su tutto il territorio in modo da assicurare una tempestiva consegna per il pranzo. Riguardo la distribuzione dei pacchi, 130 pasti erano destinati al comune di Camaiore, 100 a Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema, 77 a Massarosa e 273 a Viareggio (compresi i 25 pasti per l’Istituto De Sortis e 50 per La casa famiglia Papa Giovanni di Santa Rita).

A coordinare la logistica Carlo Ambrosini, volontario Caritas mentre il trasporto dei pasti nei punti di distribuzione è stato effettuato dalla Misericordia per il territorio di Camaiore e dalla Croce Verde per le altre zone. Uno sforzo ancora più importante in questo 2023 visto che l’albergo aveva la brigata impegnata a pieno regime per il pranzo di Natale all’interno della struttura: a tal fine lo staff di Mancino ha riattivato per una settimana intera le cucine del Maitò all’ultimo piano del Grand Hotel per non interferire con l’attività dello stellato al piano terra.