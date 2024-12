Il governo sostiene la Versiliana. In arrivo contributo da 300mila euro

Trecentomila euro spalmati in tre anni in arrivo da Roma, più un altro contributo tra i 30mila e i 50mila euro dalla Regione. Per il Festival della Versiliana l’anno si chiude col "botto" grazie alle manovre annunciate ieri alla “Green House“ alla presenza dei vertici di Forza Italia, promotore di questa mobilitazione andata a buon fine. Il contributo è l’effetto della nuova legge di bilancio approvata ieri pomeriggio in Senato e sarà valido per il 2025-2027. Una boccata d’ossigeno importante che consentirà alla Fondazione di potenziare la propria offerta culturale.

"Grazie a questi fondi – dice la presidente della Fondazione Paola Rovellini – potremo continuare la nostra missione attraverso un’attività più inclusiva per attirare nuovo pubblico e fidelizzare quello esistente. L’intento è poterci affermare come punto di riferimento in ogni mese dell’anno. Pur non essendo impegnata direttamente in politica, credo che il supporto delle istituzioni e di chi crede nel valore della cultura è fondamentale per il nostro lavoro. La cultura è un bene comune che va oltre le appartenenze, un elemento di crescita e arricchimento, motore di sviluppo e coesione sociale. Siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme per un futuro ricco di cultura, bellezza e opportunità. I fondi erogati sono l’esempio tangibile di come una sana collaborazione tra il governo e il territorio possa portare frutti concreti. Nomi per il Festival 2025? Aspettiamo Sanremo prima di annunciare la programmazione. Di certo non faremo concorrenza alle altre realtà del territorio".

Il primo pensiero del sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti è rivolto alla stessa Rovellini: "La Versiliana da 45 anni aspettava questo momento e grazie alla nuova presidente vivrà tutto l’anno. Finora non c’era mai stata la visione da me auspicata e che va nell’interesse di tutti".

L’altro è per l’onorevole di FI Deborah Bergamini per essersi spesa per favorire l’arrivo del contributo. "Da versiliese – ha detto quest’ultima – per me è una gioia annunciare l’investimento. La Versiliana è un’autentica istituzione che potrà guardare con maggior sicurezza al futuro". Il segretario regionale di FI Marco Stella ha assicurato che il presidente della Regione Eugenio Giani ha accolto il finanziamento alla Versiliana da 30-50mila euro: "La cultura è un volano anche per l’economia, ma per farla servono risorse". Con la soddisfazione, infine, del segretario provinciale di FI Carlo Bigongiari: "Mi auguro che si riesca ad organizzare un cartellone unico degli eventi per la Versilia, evitando sovrapposizioni tra loro".