Il futuro del Politeama. L’impegno di Baldini

VIAREGGIO

Il futuro del Cinema Teatro Politeama è stato al centro del colloquio tra il consigliere regionale e responsabile cultura della Lega per la Toscana, Massimiliano Baldini, e il presidente della Commissione Cultura del Senato, Roberto Marti. Un incontro avvenuto martedì a Roma. "Fra i temi che ho sottoposto al senatore Marti, anche a seguito delle sollecitazioni pubbliche provenienti da più riferimenti della città – anticipa Baldini – vi è anche la situazione che sta vivendo il “Politeama“, chiuso sin dal novembre 2018 e sul quale, grazie alla Lega, è iscritto vincolo di interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e seguenti del codice dei beni culturali". "Ho fatto presente al presidente della Commissione Cultura in Senato – continua il consigliere regionale viareggino – come l’inserimento del nostro teatro fra quelli che potrebbero essere oggetto di riconoscimento giuridico di monumento nazionale sia una opportunità che si va ad aggiungere alla qualifica già adottata a seguito della “v.i.c.“ ma che è necessario reperire fondi economici importanti per permettere una ristrutturazione che le amministrazioni comunali da sole fanno fatica a reperire integralmente". A questo proposito aggiunge Massimiliano Baldini "si è deciso di promuovere un approfondimento – anche insieme ai nostri parlamentari e rappresentanti al Governo – che possa sviluppare ogni possibile studio e sinergia utile a rinvenire opportunità che sfruttino qualsiasi strumento e/o fondo culturale giuridicamente sostenibile per rinvenire risorse da mettere a disposizione". "Per quanto mi riguarda – conclude Baldini – all’ordine del giorno dei lavori del Dipartimento Cultura della Lega Toscana vi sarà certamente anche il Teatro Politeama che è attenzionato da sempre".