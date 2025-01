Il divieto dei fuochi

La sindaca Simona Barsotti ha firmato l’ordinanza di divieto di utilizzo di fuochi d’artificio, di ogni genere nel Comune di Massarosa in determinati luoghi e situazioni fino al 7 gennaio. Nel dettaglio il divieto riguarda le aree in prossimità di corsi d’acqua, tutte le proprietà ricadenti nelle aree boscate, nonché le zone protette, contigue o comunque rientranti sotto tutela del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Nell’ordinanza si raccomanda e consiglia anche il non utilizzo nei luoghi di aggregazione o comunque tutti quelli affollati e le aree a rischio di propagazione degli incendi, in prossimità di scuole.