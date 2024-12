Il dinosauro vivente. Attrazione in piazza

Il capoluogo e i diversi paesi stanno entrando appieno nella magia del Natale. Giovedì 12 alle 21.15 concerto nel duomo di Seravezza con gli strumentisti del Teatro alla Scala di Milano. Il 19 dicembre sarà l’oratorio della parrocchia di San Luigi a Ripa ad ospitare, alle 21.15, un concerto promosso in collaborazione con la Fondazione Festival Puccini di Torre del Lago, dal titolo “E lucevan le stelle. Armonie per il Natale”. Tornando alla tradizione, l’appuntamento di domenica 8 con Natale a Querceta, dalle 9 alle 19 in piazza Matteotti. Nell’occasione è in programma l’apertura straordinaria delle attività commerciali e come special guest Dinosauro vivente. I visitatori troveranno anche una esposizione di auto storiche a cura di Mediceo Sport Classic. Alle 17 Donne incanto by K-Antares con musica anni ‘70-‘80 e ‘90. Alle 18 l’Aperi-Peter con Peter Dj. Evento gemello sabato 14 con Natale a Seravezza, dalle 9 alle 19 in piazza Carducci stand di artigianato e gastronomia.