Il Comune torna ad assumere. Selezione per un ispettore

Il Comune torna ad assumere con un nuovo bando emesso in questi giorni. L’obiettivo è potenziare l’organico reclutando a tempo pieno e indeterminato un ispettore amministrativo-contabile. Tra i requisiti richiesti c’è il possesso del diploma di maturità, con la domanda di partecipazione alla selezione che dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma www.inpa.gov.it: scadenza entro il 30 dicembre. Assunzione in vista anche alla Misericordia di Tonfano. La confraternita di piazza Villeparisis sta cercando un autista soccorritore a cui affidare i servizi di emergenza e i trasporti socio-sanitari. È previsto un contratto a tempo determinato di tre mesi, con possibilità di proroga e trasformazione a tempo indeterminato. Per valutare i candidati ci sarà una prima fase preliminare di esame e selezione. Come requisito bisogna dimostrare di aver svolto attività di volontariato con le medesime mansioni e possedere la certificazione di soccorritore di livello avanzato e quella per la guida dei mezzi. Domande entro il 31 gennaio alla mail [email protected]