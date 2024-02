"I medici non vengono". Bandi dell’Asl deserti. Frazioni senza assistenza

Mancano i medici di base, soprattutto in collina. Dopo tante proteste il dottor Carlo Ciabattoni, responsabile delle cure primarie, spiega che i bandi di selezione sono andati deserti: “La preoccupante mancanza di professionisti disponibili ad intraprendere l’attività di Medicina Generale è una situazione nazionale e anche in Versilia determina effetti sottogli occhi di tutti. Anche nella Zona/Distretto della Versilia ai periodici bandi emanati per la copertura dei posti vacanti, le risposte sono minime o assenti: nel 2023, per l’ambito territoriale della Versilia Sud, compreso Camaiore, su 13 posti banditi abbiamo avuto risposte da un solo medico che ha scelto, avendone facoltà, di porre l’ambulatorio a Viareggio, dove peraltro i problemi non sono dissimili”.

“L’Asl – prosegue – ha proposto a tutti i medici in servizio, anche quelli di Camaiore, l’aumento degli assistiti da 1.500 a 1.800. Ma a Camaiore solo uno ha aderito a tale facoltà”. Nessun medico 70enne ha scelto la deroga del pensionamento a 72 anni (come non comprenderli?). Infine: “Dovremmo essere riusciti ad avere la disponibilità di qualche giovane collega disposto ad assumere la Convenzione e che, a breve, comunicherà la sede dell’ambulatorio. Spero che qualcuno opti per Camaiore, ma non c’è certezza che questo avvenga. Altrimenti chiederemo bandi straordinari con incarichi provvisori per la Versilia. Ma in Versilia Nord, pochi mesi fa, l’Asl non ha chiuso il contratto provvisorio al dottor Paolo Vaglio?