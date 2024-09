I grandi velieri... pronti a salpare. Si apre la stagione dei saloni nautici

VIAREGGIO

Dal 1 settembre è iniziato il nuovo “anno nautico”, periodo convenzionale nel quale le aziende del diporto italiano si confrontano e mettono in vetrina i loro prodotti. E i grandi appuntamenti per il pubblico sono i saloni nautici di settembre: a Cannes (dal 10 al 15), a Genova (dal 19 al 24), a Monaco (dal 25 al 28). Allo Yachting Festival nei due scali di Cannes, Vieux Port e Port Canto, da un capo all’altro della Croisette, si trova il primo salone nautico in acqua d’Europa e numero uno al mondo per i grandi velieri. Invece, nella città della Lanterna, lo slogan di quest’anno è We are made of sea (“Siamo fatti di mare“), per rappresentare al meglio il mondo della nautica italiana e internazionale. Qui sono attesi più di 118mila visitatori (record 2023) nei grandi e nuovi spazi della Fiera davanti al piazzale J.F.Kennedy. Il lusso con la “L“ maiuscola trionfa ovviamente nel Principato di Alberto II, dove abbondano le unità dai 30 ai 100 metri per una clientela di altissima gamma, simbolo di esclusività e di ricchezza.

Ecco una panoramica delle aziende viareggine e versiliesi che espongono nei saloni.

Il cantiere Azimut, oltre alla propria flotta di imbarcazioni, ha come novità a Cannes i nuovi Fly 62, Seadeck 7, S 8 e Magellano 30 metri. Le stesse barche, fatta eccezione per Magellano, sono in bella mostra al salone di Genova. Inoltre, a Monaco, Azimut espone Magellano (con interni di Yachtique) e il Grande 36 metri. Da parte sua, lo storico marchio Benetti torna a Cannes con un esemplare di Oasis 40 metri, affiancato dall’Oasis 34 metri e dal Motopanfilo 37 metri. A Monaco, espone il 67 metri Calex, il 67 metri Fb 285 e il B.Now 50 metri Asani.

Sanlorenzo, come sempre, propone numerosi yacht sia a Cannes che a Genova. In Francia ci sono due novità assolute, il SL86A asimmetrico e il SP92 performante e sportivo, che hanno destato molto interesse nel mondo della nautica, così come a Genova, dove il marchio espone nove barche. Mentre a Monaco troviamo il 50 steel e il Sp 110. Il cantiere Rossinavi ha a Monaco il catamarano Seawolf X che vuole essere un must per le crociere e che è ricco di soluzioni green anche per traversate transatlantiche. Overmarine di Balducci porta a Cannes il Mangusta GranSport 33 e la seconda unità di Mangusta Oceano 39 in anteprima mondiale, prodotte a Viareggio.

Walter Strata