I grandi eventi in città. Approvato il palinsesto

Tra poco la città si tufferà di nuovo nelle sue tradizioni popolari, dallo "Sprocco" in partenza il 30 gennaio fino alla fiera di San Biagio il 3-4 febbraio e a seguire i corsi del Carnevale. Ma se queste manifestazioni sono dirette più che altro ai pietrasantini e ai comuni limitrofi, il palinsesto dei grandi eventi varato pochi giorni fa dalla giunta punta ad attrarre un pubblico più ampio. A partire da "Musica e Parole", format ideato da Franca Dini e suddiviso come sempre in tre date al teatro "Galeotti" tra racconti e canzoni: il 27 febbraio Fabio Concato, il 20 marzo Fausto Leali e il 14 aprile Sandro Giacobbe.

Il 16-17 maggio, al Sant’Agostino e in piazza Duomo, spazio al convegno "Giochi Gioventù e impiantistica sportiva", mentre il 30 maggio e 1° giugno in piazza Duomo torna "Parole ad Arte", funestato dalla scomparsa del direttore dell’edizione 2024 Luca Beatrice. Danza e arte daranno vita al "Dap Festival", di scena dal 22 giugno al 5 luglio e giunto alla nona edizione. Tra l’altro la convenzione tra il Comune (darà un contributo di 20mila euro), la Fondazione Versiliana e l’associazione "New dance drama" di Adria Ferrali, direttrice artistica del Dap, è stata approvata di recente sempre dalla giunta, con il festival che snoderà su quattro location: teatro all’aperto della Versiliana, chiostro di Sant’Agostino, spazi del territorio per le "Invasioni" (performance all’aperto) e Fondazione Centro arti visive. Non è finita: dal 18 al 28 luglio è tempo di "Pietrasanta in concerto" ideato e diretto dal violinista belga Michael Guttman, il 27 luglio a Valdicastello e in piazza Duomo ci sarà il Premio Carducci, e dal 6 all’8 agosto il festival "Un mare di musica" a Tonfano (piazza XXIV Maggio e pontile). Infine l’autunno: il 6 settembre "La notte del Pontile" a Tonfano, dal 12 al 14 settembre "Le Stelle di Pietrasanta" in piazza Duomo, il 20-21 settembre la "Festa dello sport" a Tonfano, il 4-5 ottobre "Pietrasanta Medievale" nel centro storico, il 10-12 ottobre "Libropolis" al Sant’Agostino e tra ottobre e novembre il Premio Barsanti e Matteucci.

d.m.