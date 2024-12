I dati di Coldiretti sul pranzo di domani. Otto toscani su dieci resteranno a casa

"Natale con i tuoi...". Soprattutto in Toscana, dove la maggior parte della popolazione passerà il pranzo di Natale in famiglia, a casa. In base ai dati elaborati da Coldiretti, otto toscani su dieci resteranno tra le mura domestiche, e la spesa stimata per il Natale sarà di 108 euro a famiglia.

I dati sono stati raccolti dall’associazione tramite un sondaggio online, dal quale emerge come il budget, quest’anno, sia in leggera diminuzione rispetto all’anno scorso, con una contrazione del 6 per cento. Entrando nel dettaglio, la maggioranza relativa delle famiglie, il 30 per cento, prevede di spendere tra i 50 e i 100 euro, mentre il 23 per cento si spingerà fino a 150 euro; l’11 per cento ha messo in preventivo un esborso di 200 euro e il 4 per cento arriverà a 300 euro, con un altro 4 per cento che supererà la cifra. Sull’altro piatto della bilancia, un toscano su 10 manterrà i costi sotto i 30 euro, mentre il 13 per cento spenderà tra i 30 e i 50 euro.

Per quanto riguarda la preparazione del pasto, si passeranno in media circa due ore ai fornelli, "in netto calo rispetto alla media degli anni precedenti", secondo Coldiretti-Ixe’. "Nelle scelte dei menu vince ancora una volta la tradizione", continua Coldiretti Toscana. Si va "dalla pasta fresca in brodo agli arrosti, mentre sul fronte dei dolci si registra una tendenza al fai da te in quasi la metà delle case, pari al 47 per cento, dove si prepareranno i dolci della tradizione delle singole regioni". Nei calici, "grande protagonista lo spumante, che non mancherà nell’83 per cento delle tavole".