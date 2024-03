Hikikomori, la patologia del ritiro sociale. Un incontro formativo all’Uovo di Colombo

Oggi alle 17, nella sala Biblioteca Atena di via Matteotti dell’associazione di volontariato l’Uovo di Colombo, si terrà un incontro per affrontare un tema molto sentito ma poco affrontato: quello del ritiro sociale, soprattutto in adolescenza. L’ispirazione viene dal libro “Poi furono le ali“ di Maria Grazia Piastri, insegnante di scuola primaria in pensione, dedicato proprio alla patologia denominata Hikikomori, che colpisce soprattutto i ragazzi nella prima adolescenza, ma non solo. Si tratta infatti di una forma di esclusione dalla società, di ritiro in se stessi e di un uso ossessivo di giochi al computer o simili.

Interverrà, per dare un valora formativo alla presentazione, Anna Lisa Infante, psicologa e psicoterapeuta, che si occupa prevalentemente degli adolescenti.

A introdurre l’incontro sarà Chiara Sacchetti, giornalista e componente del direttivo dell’associazione. L’ingresso è libero.