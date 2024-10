Habitat dunale. Accordo col Wwf

È stata firmata una convenzione tra il Comune di Forte dei Marmi e il WWF Massa Carrara per la gestione e la tutela ambientale delle “dune di Forte dei Marmi”, un habitat prezioso per rare specie animali e vegetali. L’associazione si occuperà della salvaguardia di questo ecosistema unico, contribuendo così alla preservazione della biodiversità. La convenzione, della durata di tre anni, prevede inoltre un contributo annuale di 12.000 euro da parte del Comune. Questo accordo rafforza ulteriormente il già duraturo rapporto tra l’Ente e il WWF di Massa e l’impegno condiviso per la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali.