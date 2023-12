Gran Galà della cucina . Vince la colazione del "Principe"

Il Grand Hotel Principe di Piemonte, 5 stelle lusso a Viareggio, ha conquistato il riconoscimento per la miglior colazione d’Italia. Il lusinghiero traguardo è stato ufficializzato in occasione del Gran Galà della Cucina Italiana che ha visto sfilare sul palco del Teatro San Babila i 50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo per il 2024, ma anche l’assegnazione dei Premi Speciali di 50 Top Italy 2024. Lo chef 2 stelle Michelin Giuseppe Mancino, executive del Grand Hotel Principe di Piemonte, ha ritirato personalmente il riconoscimento “Migliore Prima Colazione 2024 – Birrificio Fratelli Perrella Award“ che va ad arricchire il numero dei premi archiviati dalla struttura sia per il settore hotellerie che ristorazione.

La colazione – aperta anche agli esterni – ha conquistato il giudizio degli esperti per la sua particolarità: il buffet viene allestito nel Salone degli Arazzi con un’ampia scelta di prodotti di alta qualità e di stagione, proposti dallo chef pluristellato Mancino e dal suo team.