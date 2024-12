Gli Oscar per le due ruote. Premiato il giovane Del Medico

Al diciottenne di Crociale di Pietrasanta, Fabio Del Medico, campione del mondo juniores su pista e agli organizzatori ciclistici versiliesi i due Oscar del ciclismo 2024 per la zona della Versilia. Del Medico è stato una delle stelle del ciclismo italiano. Appena maggiorenne, tesserato per la società Velo Club Scuola del Ciclismo di Empoli ha confermato i suoi grandi mezzi su pista. Talento purissimo, che sogna di poter raggiungere vette sempre più alte.

Dopo i due titoli italiani conquistati nel 2023 nella velocità e nel keirin, si è riconfermato nel 2024 campione italiano della velocità sulla pista del velodromo Enzo Sacchi a Firenze, per poi volare in Cina e conquistare nel keirin la prestigiosa maglia iridata di Campione del Mondo grazie a un finale di gara eccezionale. Un successo che ha dato lustro al ciclismo italiano e toscano in campo mondiale. Nel 2025 Del Medico sarà nella categoria Under 23 e resterà nel V.C. Empoli, società dove si trova benissimo e può svolgere con tranquillità la propria attività su pista.

L’altro Oscar dell’anno va indubbiamente ai bravi organizzatori della Versilia sempre in primo piano con le due giornate dedicate alla partenza della Tirreno-Adriatico, la crono a Lido di Camaiore, e la partenza della tappa successiva da Camaiore.

Ed ancora il Giro d’Italia con al centro dell’attenzione Viareggio e Torre del Lago in onore di Giacomo Puccini nel centenario della sua morte, per la partenza della tappa conclusasi a Serre di Rapolano nel senese, oltre alla gara nazionale dilettanti a Corsanico.

E nel 2025 ancora la partenza della Tirreno-Adriatico con la crono Lido di Camaiore-Viareggio e ritorno al Lido, la partenza della tappa Camaiore-Follonica, e quella del Giro d’Italia (ancora da ufficializzare). Infatti dopo la crono Lucca-Pisa, la tappa da Viareggio con arrivo a Castelnuovo Monti in provincia di Reggio Emilia. Infine ancora la gara di Corsanico e la grande manifestazione dei giovanissimi del pedale a Viareggio con il Campionato Italiano di società.

Antonio Mannori