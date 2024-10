Gala Pucciniano. L’omaggio al Maestro

Sarà il Gala Lirico Pucciniano ad inaugurare, oggi, la stagione 2024/25 del Teatro Guglielm, con un omaggio alla celebrezioni pucciniane nell’anniversario del centenario della sua morte. Ed un evento che vedà come protagonisti proprio gli orchestrali, i musicisti e gli artisti dell’Orchestra del Festival Puccini, interpreti riconosciuti per il repertorio pucciniano e solisti come Marina Medici, soprano, Irene Celle, soprano, Hayk Vardanyan, tenore, Sergio Bologna, baritono, guidati dalla precisa bacchetta del Maestro Sivia Gasperini, musicista che vanta un’esperienza decennale di collaborazione con i più grandi direttori d’orchestra italiani e con il Festival Puccini nel aruolo di direttore musicale di palcoscenico e di docente dei maestri collaboratori a Puccini Festival Academy. Un percorso, quello del Galà Pucciniano, che all’ascolto delle più celebri arie del repertorio pucciniano interpretate dagli artisti del Festival Puccini tratte dalle opere Manon Lescaut, La Bohème, Madama Butterfly, Tosca, Gianni Schicchi e Suor Angelica. Un concerto che la Fondazione Festival Pucciniano, anche a Massa, ha voluto dedicare al compositore e al Maestro, convinti che il miglior modo per celebrare l’illustre musicista toscano sia l’ascolto delle pagine immortali delle sue partiture.

I biglietti del Galà sono in vendita online su Vivaticket e alla biglietteria del teatro con orario 9 - 12.30 e 15.30 - 21.