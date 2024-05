Futuro delle aree agricole. Lo stop al fotovoltaico non salva Piano di Mommio

Lo stop al fotovoltaico imposto dal governo incontra il plauso di Coldiretti. Ma per la questione aperta a Piano di Mommio, le valutazioni sono ancora in corso. Il sunto dell’atto emanato dal governo è che i pannelli fotovoltaici per la produzione di energia solare non potranno più essere installati a terra nelle zone agricole. "Coldiretti non è assolutamente contraria alle fonti rinnovabili, come dimostra anche la forte partecipazione alla misura del Pnrr per gli impianti fotovoltaici sui tetti di stalle e cascine – spiega la presidente regionale Letizia Cesani –; sono centinaia le piccole e medie aziende agricole che, negli ultimi mesi, hanno investito e beneficiato dei fondi del Pnrr per installare pannelli sulle coperture degli edifici aziendali che consentono da un lato la produzione di energia pulita, sostenibile, senza intaccare la disponibilità di terreni coltivabili, e dall’altro di tagliare i costi dell’energia".

Secondo i calcoli di Coldiretti, in questo modo si sarebbero salvate migliaia di ettari di terreni finiti nel mirino "di fondi speculativi e player energetici che, complici le difficoltà delle imprese agricole, puntano sul business delle rinnovabili per generale utili". Il tema del fotovoltaico negli ultimi mesi è stato sotto i riflettori anche a Massarosa: a Piano di Mommio è infatti prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Che potrebbe vedere la luce, nonostante lo stop governativo. "Stiamo lavorando e leggendo bene quel che è stato approvato – spiega l’assessore all’ambiente Mario Navari – per capire se le normative intervengono solo su progetti futuri o anche su quelli già presentati".