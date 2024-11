"Frana, il sindaco si è disinteressato"

"Il sindaco non si è mai interessato della frana che insiste sulla via Provinciale 42 di Stazzema sotto la località Scala". Baldino Stagi, capogruppo di Luce a Stazzema, ribatte all’amministrazione. "Stazzema rischia di rimanere isolata – rimarca – le fratture sull’asfalto provocate dallo smottamento sono apparse da ormai quasi 15 anni e stanno progredendo. A complicare la situazione alcuni alberi sradicati che stanno per abbattersi sulla carreggiata. Il sindaco Maurizio Verona è stato per anni vicepresidente della Provincia con delega alla viabilità, avrebbe avuto occasioni e l’autorità per intervenire, ma non l’ha fatto".