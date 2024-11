Forte dei Marmi: 30enne arrestato. Su di lui pende una pesante condanna

Forte dei Marmi (Lucca), 29 novembre 2024 – Nei giorni scorsi, la polizia di Forte dei Marmi (Lucca) ha arrestato un uomo di 30 anni in esecuzione di un provvedimento per cumulo di pene. Il 30enne, cittadino italiano nato in Romania e residente nella località versiliese, si è presentato spontaneamente presso il commissariato di polizia ed è stato poi trasferito nel carcere di Lucca.

L'uomo dovrà scontare una pena complessiva di 3 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a pagare una multa di 2400 euro.

Le condanne riguardano una serie di reati commessi tra il 2019 e il 2021 nelle città di Prato, Firenze, Massa (Massa Carrara) e Forte dei Marmi. Tra i capi d'accusa figurano furto, rapina, estorsione, minacce, ricettazione, danneggiamento, lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.