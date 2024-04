Fondi ministeriali per le scuole. Il Comune si aggiudica 300mila euro

Il Comune si è aggiudicato un finanziamento da circa 300mila euro – intercettati da un bando ministeriale –per la progettazione di tre interventi per la sicurezza degli edifici scolastici. Il primo edificio è quello della scuola dell’infanzia ’Ferrarin’ di Lido. Il finanziamento, 85mila euro, copre le spese per la progettazione. L’intervento prevede la riqualificazione e messa in sicurezza sismica e strutturale con ampliamento della scuola, per un investimento totale pari a 900mila euro. Sempre a Lido, il bando finanzia per 100mila euro la progettazione per l’adeguamento sismico e antincendio e la messa in sicurezza edile e impiantistica della primaria ’Carducci’, per cui sono previsti lavori pari a circa 2 milioni e 600mila euro atti a migliorare la struttura anche in termini di accessibilità, salubrità, igiene e comfort termoacustico. Infine, un intervento analogo a quello della ’Carducci’ è previsto alla primaria ’don Gori’, alla Pieve: a fronte di un milione e 200mila euro di lavori stimati, il bando copre l’intera progettazione, per una somma di 88 mila euro.

"Si tratta di tre interventi che abbiamo già programmato per i prossimi anni – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche (in foto) –; questi fondi ci permettono di incaricare professionisti per redigere le tre progettazioni e, in caso di uscita di bandi pubblici su edifici o poli scolastici, potremo presentarci con un progetto esecutivo già pronto così da aumentare le possibilità di vittoria e quindi di finanziamento. Nel giro di pochi giorni affideremo gli incarichi e proseguiremo nel lavoro".