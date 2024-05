Flash mob antiviolenza: presto attivi gli sportelli

Un flash mob per dire no alla violenza e come apripista dei due sportelli che saranno attivi tra una decina di giorni, a Seravezza e a Querceta. L’iniziativa dell’amministrazione comunale, alla confluenza dei fiumi Serra e Vezza, ha richiamato l’attenzione sulle problematiche della violenza di genere ma anche sulle fragilità di persone che faticano a orientarsi in una società talvolta complessa. Numerosi i partecipanti: agli amministratori del Comune, rappresentanti di associazionismo, sindacato Fials, cooperative che gestiranno gli sportelli, studenti del Marconi e cittadini. Tra una decina di giorni, dunque, sarà aperto il centro polivalente per persone fragili, articolato in due distinti sportelli: uno alla Misericordia a Seravezza per persone con fragilità sociali o culturali e l’altro nella sede distaccata a Querceta per donne vittime di violenza.