Filippo prende la gestione di Peck. Intesa con la famiglia Marzotto

La gastronomia Peck lunedì prossimo riaprirà i battenti a Forte dei Marmi alla luce di una nuova e virtuosa collaborazione con Filippo Di Bartola, noto brand della ristorazione locale, in una sinergia di intenti verso un’esperienza culinaria unica nel suo genere. La partnership diventa lo strumento per una collaborazione solida tra i due marchi, "nella comune visione – recita una nota – di declinare sul punto vendita di Forte dei Marmi il know-how più che centenario di Peck e la cultura gastronomica versiliese di Filippo, unita alla sua attitudine all’ospitalità". Quest’ultimo diviene gestore del negozio, in un approccio fortemente manageriale e orientato a sfidanti obiettivi. L’operazione è imprenditoriale e commerciale ma fonda i presupposti nella volontà di affiancare un marchio che incarna l’accezione di lusso milanese a uno del luogo, accogliente e casual nel suo stile, a fuoco nel contesto. Per Filippo Di Bartola l’importante opportunità di accostare il suo nome a quello di un pilastro del settore enogastronomico di proprietà della famiglia Marzotto dal 2013. L’insegna, che oggi vanta tre negozi a Milano, nasce infatti nel 1883, dall’intuizione del salumiere di

Praga, Francesco Peck.

Fra.Na.