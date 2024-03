Fiera di San Giuseppe. Migliaia di visitatori. Espositori rimasti esclusi

Un tempo primaverile ha accompagnato a Querceta la fiera patronale di San Giuseppe. La riorganizzazione dei settori espositivi ha dimostrato una maggiore concentrazione delle aree, migliorando così la visita della fiera dove, ai classici banchetti, si sono affiancate le esposizioni degli artigiani, le merci dei produttori agricoli e l’attrazione dell’agrozootecnico, quest’anno trasferito nella centrale piazza Matteotti. Uno tra gli ambiti che incuriosisce maggiormente, ancor più quest’anno che ha visto la presenza dell’allevatore Sergio con la sua Edera, la cavalla parlante che risponde alle domande, tanto da essere stata tra le principali curiosità dello Show dei record di Gerry Scotti. "Una fiera che ha il sapore della tradizione e la forte volontà di crescere – commenta Adamo Bernardi, assessore al settore fiere e commercio – e che, in effetti, sta progressivamente migliorando, grazie a una attenta pianificazione, all’ascolto degli espositori e al feedback dei visitatori. Un riscontro decisamente positivo è derivato dal trasferimento nella piazza principale del settore agrozootecnico, dove sono state esposte anche carrozze d’epoca. L’elevato numero di aspiranti espositori non ha consentito di accontentare tutti, segno anche questo che la fiera è in fase di ampliamento".

La maggior parte dei visitatori, trattandosi di un giorno lavorativo, si è concentrato nel pomeriggio, toccando così diverse migliaia di presenze. La fiera di San Giuseppe è un insieme di colori, suoni, profumi e gusti, come quelli tradizionali propri di questi appuntamenti ma anche come quelli della Corte dei sapori che anche quest’anno ha soddisfatto, nell’area Comid, i palati più esigenti e alla ricerca di nuove proposte. Confermata anche la bontà della scelta di localizzare il luna park nell’area immediatamente sopra la ferrovia, in uno spazio ottimamente collegato al cuore della fiera, raggiungibile attraverso il sottopasso. Questa festa di paese ha dato spazio anche a quelle realtà che fanno operativamente parte del tessuto cittadino, come le associazioni che hanno avuto una vetrina per far conoscere le attività con uno spazio nel centro del paese, per consentire a tutti di conoscerne le attività e magari di entrare, come volontari, in questa straordinaria macchina operativa che garantisce un servizio di controllo e tutela del territorio.