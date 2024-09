Festival dell’informazione e della salute. Il paziente al centro della tre giorni

Si terrà dal 20 al 22 settembre, organizzato dal Comune di Viareggio insieme ad ICare, il Festival dell’Informazione e dell’educazione sanitaria al Principino Eventi. Un evento che vedrà giornate intense di dibattiti, sessioni di lavoro, plenarie e workshop, e che porrò al centro il paziente, i temi legati ai suoi diritti e individuare proposte concrete per migliorare il SSN, che ha dovuto affrontare numerose sfide legate all’invecchiamento della popolazione, all’aumento delle cronicità, al taglio delle risorse e alla crescente complessità dei bisogni sanitari e la sanità in generale, con una sempre maggiore forza l’esigenza di rimettere il paziente al centro del sistema, come attore attivo e consapevole. Saranno infatti proprio i cittadini e i pazienti a prendere voce, per esprimere i loro desideri come pazienti, insieme a professionisti del settore sanitario che possano fornire loro strumenti necessari, anche per produrre una “Carta del Paziente” o “Carta di Viareggio” che riconosca i diritti di tutti i pazienti e accolga le istanze più significative delle associazioni dei pazienti.