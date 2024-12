Festa della Canzonetta. Sorteggiate le contrade

Con i sorteggi della Festa della Canzonetta si è messa in moto la “macchina” del Carnevale di Pietrasanta 2025. La kermesse cittadina che scatterà il 30 gennaio proprio con la “disfida” canora e dialettale, sul palco del teatro Galeotti. L’estrazione delle canzoni: per la prima serata (giovedì 30 gennaio, alle 21) Africa Macelli, La Marina, Brancagliana, Pontestrada, La Lanterna, Pollino Traversagna, Antichi Feudi, La Collina, Strettoia e Il Tiglio/La Beca; la sera successiva (venerdì 31 alle 21) aprirà la Brancagliana, seguita da La Marina, La Lanterna, Africa Macelli, La Collina, Strettoia, Pontestrada, Pollino Traversagna, Il Tiglio/La Beca e Antichi Feudi; nella terza serata (sabato 1° febbraio) saliranno Strettoia, Brancagliana, Africa Macelli, Pollino Traversagna, Pontestrada, Il Tiglio/La Beca, La Collina, La Lanterna, La Marina e Antichi Feudi; domenica 2 dalle 16, infine, si esibiranno Africa Macelli, La Marina, Brancagliana, Pollino Traversagna, La Collina, Pontestrada, Il Tiglio/La Beca, La Lanterna, Antichi Feudi e Strettoia. Nelle stesse quattro serate, le contrade presenteranno anche le loro scenette in vernacolo: giovedì 30 toccherà a Strettoia, Pontestrada e Il Tiglio/La Beca; venerdì 31 Antichi Feudi, Africa Macelli, La Marina e Brancagliana; sabato 1° febbraio spazio a Lanterna, La Collina e Pollino Traversagna. L’ordine di rappresentazione delle quattro finaliste, per domenica 2, sarà determinato in base all’ordine di estrazione della prima fase. I biglietti della Canzonetta in vendita dal 20 gennaio al teatro comunale: 10 euro in platea (12 lla finale) e 8 in galleria (10 nella serata conclusiva).