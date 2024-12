Evento del Cosmave tra marmo e teatro

Marmo e teatro andranno a braccetto in occasione della quarta edizione del “Merry Christmas party“, di scena oggi alle 17,30 al Musa su iniziativa del consorzio Cosmave. L’evento, suddiviso in quattro atti, si aprirà con uno spettacolo teatrale messo in scena dall’attrice Elisabetta Salvatori (nella foto), la quale darà voce alla commovente storia de “La bimba che aspetta”, un racconto che celebra il marmo e gli artigiani del nostro territorio. A seguire ci sarà la presentazione delle attività di Cosmave a sostegno del settore e il progetto “Obiettivo zero”, promosso dalla Fondazione Lazzareschi di Lucca. A conclusione il tradizionale brindisi di auguri con aperitivo a cura degli studenti dell’indirizzo alberghiero dell’istituto “Marconi“ di Seravezza.