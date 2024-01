"Educare i giovani all’affettività". Incontro del Pd alla Croce Verde

"ducare all’affettività nella scuola come prevenzione dei femminicidi e dell’intolleranza nei confronti del diverso", il titolo dell’evento che il Partito Democratico e la Conferenza Donne Democratiche promuovono per questo pomeriggio alle 17 nella sede della Croce Verde. Un appuntamento che si propone essere un primo tassello per capire come intervenire e agire sul problema dei rapporti affettivi negli adolescenti e nei giovani. L’evento, presentato da Patrizia Vagli, delegata del Pd Versilia a scuola e formazione e moderato da Chiara Sacchetti, docente, giornalista e portavoce della Conferenza delle donne democratiche, vedrà gli interventi dello psicologo Jacopo Bertacchi, della dirigente scolastica Silvia Barbara Gori, dell’assessora regionale all’istruzione Alessandra Nardini e di un’esperta dell’Asl sul tema dei consultori. Ciascuno per portare la propria voce e dare spunti di azione e risoluzione.