È uscito "Che festa c’è" dei Baci e Ciaffate. L’inno al rione con il testo e la voce di Abramo

La lunga tradizione musicale del Carnevale si arricchisce di un nuovo bravo. È uscita ieri "Che festa c’è" dei Baci e Ciaffate (feat Martiny), una canzone dedicata alla Darsena, all’atmosfera unica che si respira lungo il canale. "Una canzone non commissionata – spiega in una nota l’associazione rionale –, non scritta per gareggiare a un concorso. Semplicemente, una canzone nata da quelle emozioni che solo il Carnevaldarsena può donare". Il testo è scritto da Abramo Butrichi, che al brano presta anche la sua voce calda e avvolgente.

"Per me, il Carnevaldarsena rappresenta il massimo dello spirito del Carnevale – racconta l’artista –, e da quando sto in via Coppino, affacciato sul porto, questa manifestazione me la sento un po’ dentro". Il testo, in un simpatico stile vernacolare, è una sorta di invito a chi viene da fuori a scoprire le piccole meraviglie che hanno reso grande il rione Darsena. La canzone è al momento disponibile su YouTube.