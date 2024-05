Due giorni da leggere. Torna la Festa del Libro

Torna ad animare il lungomare oggi e domani la "Festa del Libro" organizzata dal Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, in collaborazione con l’associazione ’Nati per Scrivere’. Per tutto il fine settimana, dalle 10 alle 20 verranno allestiti i gazebo dove autori, collettivi, associazioni culturali e case editrici avranno la possibilità di far conoscere i propri libri e con la possibilità di incontrare i propri autori preferiti.

"La festa del libro fin dalla sua prima edizione ha anche lo scopo di far incontrare gli scrittori esordienti con realtà editoriali del territorio – spiega Carlo Alberto Carrai, presidente del Consorzio – e di offrire la possibilità agli autori già affermati di far presentare le nuove produzioni letterarie e incontrare i propri lettori". La due giorni all’insegna dei libri sarà l’occasione per un ampio ventaglio di presentazioni dei nuovi volumi più attesi. Inoltre, ci sarà spazio per laboratori dedicati ai più piccoli e fumetti. "Un evento per valorizzare e promuovere la cultura del nostro territorio – sottolinea Alessio Del Debbio, presidente di ’Nati per Scrivere’ – a cui partecipiamo con entusiasmo, portando anche le nostre novità editoriali".