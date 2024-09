Droga dentro gli slip. Arrestati due giovani

Avevano trasformato la proprio abitazione in un centro per lo spaccio di droga. Ma gli strani movimenti di giovani non sono passati inosservati ai residenti della zona che hanno fatto una segnalazione alla polizia. E così dopo un blitz effettuato nei giorni scorsi, gli investigatori dell’antidroga della squadra mobile della Questura e gli agenti del commissariato di Viareggio hanno arrestato due giovani di Camaiore, un 25enne e un 34 enne per detenzione ai fini di spaccio.

Gli agenti, nel corso dell’appostamento davanti all’abitazione sospetta, hanno notato un’auto, ferma in sosta, da cui è sceso un giovane che è entrato all’interno della casa, per uscirne poco dopo e ripartire in direzione della strada provinciale. Gli investigatori, intervenuti immediatamente, hanno fermato il veicolo a bordo del quale l’autista di 25 anni si è mostrato fin da subito nervoso e reticente al controllo; l’immediata perquisizione ha fatto capire il motivo di tanto nervosismo: dentro gli slip aveva nascosto 4 panetti di hashish del peso di circa 100 grammi circa ciascuno, per un peso complessivo di 393,27 grammi. Scoperto, il giovane ha così ammesso di aver acquistato lo stupefacente all’interno dell’abitazione monitorata, per un importo di 1.200 euro.

La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione al cui interno è stato identificato anche un uomo di 34 anni. L’attività svolta ha portato al sequestro di ulteriori 635 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 20 grammi di cocaina e 24 grammi di marijuana, nonché del materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. I due giovani sono stati portati in carcere a disposizione del magistrato.