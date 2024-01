Doppio colpo alle boutique lusso. Svaligiate Louis Vuitton e Dior. Maxi bottino da 250mila euro

Sette minuti in tutto. Per consumare un assalto – studiato nei minimi particolari – a due boutique lusso. Intorno all’1,30 una banda ha ripulito sia il monomarca Louis Vuitton che il vicino punto vendita Dior, entrambi affacciati su piazza Marconi: ancora non è stata fatta una precisa stima ma si parla di oltre 25 borse per una somma che supera i 250mila euro. La banda, composta presumibilmente da 4/5 persone, vista la dinamica dei fatti, avrebbe prima preso di mira la villa atelier di Dior parcheggiando un’auto di fronte e spaccando una finestra laterale con una mazza per aprirsi un punto di accesso. Una volta all’interno i ladri hanno ripulito gli scaffali dalla merce nonostante l’allarme già in funzione. L’operazione infatti è stata compiuta tenendo conto di ogni minuto. I malviventi hanno caricato gli accessori lusso e poi, utilizzando la vettura in retromarcia come ariete, hanno spaccato la vetrina lato Massa del vicino store di Louis Vuitton, ancora agendo velocissimi per ripulire quanto trovavano all’interno. A quel punto sono scappati a gran velocità e quando sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigiliantes della Lince ormai della banda non c’era più traccia. Ieri mattina – con il gran flusso del giorno di mercato – le forze dell’ordine erano ancora impegnate nei rilievi mentre carpentieri, vetrinisti e addetti alle pulizie hanno sistemato in gran fretta i danni provocati dal ’doppio colpo’. I responsabili delle boutique anche oggi saranno impegnati a stilare un preciso inventario mentre i carabinieri già hanno acquisito elementi utili grazie alle telecamere di videosorveglianza interne ma anche a quelle installate in strada dal Comune. Immagini che rivelerebbero dettagli importanti: in primis l’auto utilizzata è stata rubata e la banda avrebbe agito senza coprirsi il volto. Di sicuro la spaccata è stata studiata nei minimi particolari da una banda di veri professionisti (forse dell’Est?) capace di calcolare in velocità i tempi di azione(addirittura spostando le fioriere davanti alla vetrina di Vuitton per sfondare con la vettura) ed è la prima volta in assoluto che Forte dei Marmi registra un intervento compiuto così in simultanea in due boutique. Tra l’altro esattamente un anno fa (il 23 gennaio 2023) sempre da Vuitton fu compiuta una spaccata notturna utilizzando una Bmw station wagon.

Francesca Navari