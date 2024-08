Domani i funerali. Muore dopo una caduta insegnante in pensione

È deceduta a 76 anni dopo una caduta, Costanza Vannucci in Bucchi. Una vita in mezzo ai giovani. Ci lascia prematuramente una bella donna, solare, energica, ex professoressa di educazione fisica, allenatrice di pallavolo che portò la squadra del Lido di Camaiore all’Eccellenza, seguendola per tanti anni, nonstante fosse incinta delle due gemelle.

Lascia il marito con cui viveva in simbiosi, uniti più che mai, il geometra Maurizio Bucchi, già dirigente dell’ufficio tecnico del comune di Camaiore, i tre figli Nicola, stimato ingegnere libero professionistra di Camaiore, Alessia, insegnante di educazione fisica, all’Itc Piaggia di Viareggio, sportiva come la mamma, e Sara impiegata al Centro per l’Impiego della Versilia.

E poi lascia i suoi meravigliosi quattro nipoti, Tommaso e Samuele, figli di sara che, in particolare, abitano nella stessa bifamiliare e che erano molto attaccati alla nonna; oltre ad Alessandro e Giulia, figli di Nicola.

Costanza era una sportiva e amava sia il mare (La famiglia originaria di Viareggio, titolare del famoso bagno Amedea) che sciare e siaspolare d’inverno fra i boschi delle nostre montagne toscane. Una donna con mille qualità, tra cui quella di fare ottime marmellate, crostate. sapeva cucinare ogni cibo con passione, allietando familiari e amici nelle belle tavolate nel suo giardino fove abitava fin dal matrimonio, a Camaiore. Costanza è adesso nelle sale mortuarie del Colosseo fino a domani quando verrà celebrato il finerale alle 11 nella chiesa della Badia a Camaiore.