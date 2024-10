diretto a roma

C’era anche un pullman partito da Massa e Viareggio organizzato dal centro sociale casa “Rossa Occupata“ e da collettivo “Dadaboom“ tra quelli bloccati ieri all’uscita di Roma Nord perché diretto alla manifestazione, non autorizzata, pro Palestina di piazza Ostiense. "Questa – hanno denunciato alcuni dei partecipanti – è oggi la democrazia nel nostro Paese". Scattati anche i fogli di via per le circa trenta persone a bordo. "Siamo in uno stato di Polizia, – hanno denunciato ancora i manifestanti – , non ci viene garantito il diritto di protestare pacificamente. Di esprimere la nostra opinione, di chiedere che questo genocidio venga fermato immediatamente. Crediamo che si debba stare zitti quando i bambini dormono, e non quando muoiono sotto le bombe". Per questo "Prendiamo il foglio di via come una medaglia, perché – concludono – non possiamo rimanere impassibili e poi guardarci allo specchio mentre centinaia di persone muoiono sotto l’attacco di Israele".