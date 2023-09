Diabetologia, il primario Di Cianni. Guida della commissione regionale

Graziano Di Cianni, direttore della Diabetologia dell’Asl Toscana nord ovest, è stato nominato nuovamente coordinatore della commissione regionale per le attività diabetologiche. L’organismo, previsto da una disposizione regionale fin dal 1989, "è chiamato a disegnare l’organizzazione dell’assistenza diabetologica a livello regionale ed assume un ruolo particolarmente utile – spiega il direttore Di Cianni – in questo periodo di grandi trasformazioni nelle modalità di assistenza delle cronicità. Tra le sue competenze abbiamo anche l’elaborazione, acquisizione e valutazione dei dati del registro regionale con predisposizione degli interventi correlati, la definizione di procedure per il controllo di qualità dell’azione con verifica dei risultati e l’assunzione delle iniziative necessarie per assicurare l’omogeneità dell’offerta su tutto il territorio regionale. Da qui passa la definizione della sanità del futuro prossimo".