Di notte in Darsena. La tentata rapina finisce nel sangue. Ha la peggio il bandito

Un tentativo di rapina finito nel sangue. L’ennesimo episodio di microcriminalità – che ha creato quest’anno non poco allarme sociale – si è consumato nella notte fra venerdì e sabato in Darsena zona mercato ittico poco dopo l’1,30. Un giovane è stato aggredito da due stranieri, un albanese e un libico che lo volevano rapinare. Per minacciarlo l’albanese, 25 anni, ha estratto un paio di forbici che ha puntato alla pancia della vittima, un ragazzo di Viareggio di 20 anni. Nella colluttazione successiva ad avere la peggio è stato l’albanese che ha finito col ferirsi da solo al collo.

Erano da poco passate l’1,30 di notte quando il ventenne viareggino stava uscendo dal Viale Europa. Mentre a piedi era sulla pista ciclabile è stato avvicinato da un extracomunitario, poi identificato come originario della Libia. Insieme c’era anche un albanese, pure lui in bicicletta. Ed è stato quest’ultimo a intimare al ragazzo di consegnargli i soldi dicendo che aveva una pistola e puntandogli un paio di forbici alla pancia. Il ventenne gli ha consegnato il portafogli, ma siccome dentro c’era solo 10 euro, l’albanese è tornato alla carica e ha provato a prendergli anche il telefonino. A questo punto il ragazzo ha reagito e nella breve colluttazione che ne è seguita, l’albanese, si è ferito da solo al collo. A quel punto si è allontanato gettando il cellulare e le forbici e dopo pochi passi si è accasciato a terra.

La vittima del furto, stordito e sotto choc, è stato aiutato da alcuni passanti e così ha potuto dare l’allarme. La sala operativa del 118 ha mandato un’automedica e due ambulanze delle Misericordie di Lido di Camaiore e Pietrasanta. Il ragazzo, portato in ospedale al Versilia, è stato medicato con tre punti al dito di una mano: ne avrà per 10 giorni. L’albanese è stato invece portato in ambulanza in codice rosso all’ospedale Cisanello. Sul posto i carabinieri hanno ricostruito la dinamica. Hanno arrestato sia il libico che stazionava in zona sia l’albanese raggiunto in ospedale dai militari

Paolo Di Grazia

Sergio Iacopetti