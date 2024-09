Design week. Creatività e arte nel centro città

Torna dal 26 al 29 settembre Design Week-end con prodotti e installazioni in Sant’Agostino. Come per le altre edizioni di Courmayeur e Ostuni, il format ispirato alle design week milanesi, vuole coinvolgere nelle località più suggestive e accattivanti, un’élite di creativi. Il tema è "Il tratto distintivo": un invito ad aziende e progettisti a mostrarsi e raccontarsi in rapporto alle tendenze, al proprio background culturale e rispetto alla capacità di comprendere e corrispondere alle richieste del committente. Parlando di produzione industriale e design, arriva nella Chiesa di Sant’Agostino un duo inedito, Giulio Cappellini e Giulio Iacchetti, che mette in scena “Abitare alla marinara” il titolo semi-serio che si rifà al noto romanzo di Susanna Agnelli per raccontare il design di ieri e di oggi. Questa insolita coppia sarà anche la protagonista di uno dei talk in programma, nel fitto palinsesto della kermesse (sabato alle 11 nella Sala dell’Annunziata). Nella Sala dei Putti una mostra fotografica curata da Alberto Mattia Martini e scattata da max&douglas dal titolo “Inside Artist”. Nella Sala del Capitolo la pittrice Pilar Saltini firma le tele che diventano la scenografia di un’installazione di prodotti Kartell. Nel Chiostro l’installazione di Gbpa Architects per Medit e le preziose lampade di Dixpari, mentre nella piazza del Duomo, torna un’installazione verde firmata da Silvia Ghirelli insieme a Giuseppe Tortato Architetti per Kindof. Nel Giardino della Lumaca una lounge open-air con l’immancabile tocco verde della land artist Silvia Ghirelli. Tra venerdì e sabato, anche la seconda edizione di sailingCad la regata velica per architetti e designer.