Del Ghingaro e il civismo. Prove generali di lista

Prove generali di lista (civica) per il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Ieri pomeriggio ha infatti promosso un incontro con una settantina di amministratori toscani all’hotel Esplanade per avviare un dialogo in vista delle Regionali 2025. Appuntamento prima sbandierato sui social "con invito alla cittadinanza a partecipare" precisando che "saranno presentate e condivise le linee programmatiche per il futuro della città di Viareggio e della Regione", e poi rivelatosi invece riservatissimo. Con giornalisti e telecamere Rai fuori dalla porta.

"Questa riunione organizzativa – ha esordito Del Ghingaro – è per ricondurre a sistema le varie esperienze civiche della Toscana e capire se ci sono le condizioni per una lista civica regionale che rappresenti la somma dei nostri territori. Ognuno di noi ha esperienza di partito, per molti è stata complicata: a Viareggio è stata drammatica, con una città lasciata in dissesto e che noi siamo riusciti a sistemare in questi anni. Le forze politiche di destra e di sinistra si sono sclerotizzate in meccanismi che portano solo alla ricerca di poltrone. E’ una difesa corporativa estrema a difendere di continuo, con una netta chiusura rispetto alle esigenze della propria comunità. Questo crea lotte intestine nei partiti e le energie vengono spese lì, invece che per i servizi e per dare risposte ai cittadini. Questo l’abbiamo visto a Viareggio, ma l’astensionismo lo dimostra a livello regionale e nazionale".

Reduce dal convegno a San Giovanni Valdarno, il sindaco ha rimarcato come da lì abbia preso forma "l’idea positiva di rimettere passione ed entusiasmo verso le esigenze della gente che tutti i giorni rappresentiamo". "Perché amministrare bene – ha aggiunto – non è solo competenza dei partiti: è il civismo la chiave di volta per portare una rigenerazione della politica".

Fra.Na.