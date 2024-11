Defibrillatori ’in salute’: "Strumenti preziosi"

"I defibrillatori in piazza XXIV Maggio a Tonfano, al Pollino, in piazza Duomo, a Strettoia e in piazza D’Annunzio a Fiumetto sono tutti attivi e funzionanti. Nessuno è fuori uso". L’assessore all’associazionismo, Andrea Cosci, precisa lo “stato di salute” dei cinque dispositivi salvavita sottoposti sì, a verifica, ma solo per alcune anomalie riscontrate nel radiocontrollo, ossia il controllo da remoto, che non ne compromettono assolutamente il regolare utilizzo in caso di necessità. "I cinque defibrillatori sono tutti al loro posto – spiega l’amministratore – solo in piazza Duomo la Salvamento Versilia, che è centro di formazione accreditato in Toscana e con cui il Comune ha da tempo instaurato una proficua collaborazione per la gestione delle postazioni Dae, ha sostituito temporaneamente il dispositivo originale con un altro, anch’esso perfettamente utilizzabile". L’amministrazione comunale rassicura la cittadinanza sulla regolare disponibilità dei defibrillatori e sottolinea come, trattandosi di strumenti salvavita, nei casi di interruzione anche solo temporanea della loro fruibilità ne sarà data ampia e tempestiva comunicazione. Annunciando già che, proprio nel mese di novembre, tutti i 35 dispositivi installati sul territorio grazie al progetto “Pietrasanta Cardioprotetta” saranno sottoposti alla revisione annuale che li renderà inutilizzabili per circa 2 ore. Per questo verranno installati tre Dae provvisori in altrettante zone della città, al fine di non lasciarla del tutto sguarnita.