Danneggiò una vetrina. Daspo a un sedicenne

Per aver infranto la vetrina di un locale di piazza Matteotti, cuore pulsante della movida a Lido di Camaiore, ad un sedicenne camaiorese è stato notificato il divieto di accedere e stazionare nei dintorni all’attività interessata dal danneggiamento e in tutti agli altri esercizi pubblici della zona per un periodo di due anni.

Il provvedimento – pensato proprio per porre un freno agli eccessi notturni e alla movida violenta – è stato firmato dal Questore di Lucca su richiesta della stazione dei Carabinieri della frazione, valutata la condotta del minore. La caserma di Lido, ha anche proposto al Questore l’adozione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Camaiore nei confronti di otto persone coinvolte a vario titolo nella commissione di diversi reati, oppure gravati da precedenti penali, controllati dalle pattuglie nel corso dei servizi di vigilanza del territorio, in particolare durante la trascorsa stagione estiva. La richiesta è stata accolti dall’autorità di pubblica sicurezza, e i fogli di via sono stati notificati agli interessati che quindi non potranno fare ritorno nel territorio del comune camaiorese per un periodo variabile da uno a quattro anni.

L’obiettivo di questi provvedimenti, adottati nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica che si trovano in un comune diverso dal luogo di residenza o di dimora abituale, consentono l’allontanamento di pregiudicati che non sono in grado di fornire alcuna giustificazione per la loro presenza allo scopo di prevenire, in particolare, la commissione di reati di natura predatoria.