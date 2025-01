Dal Comune una pergamena a Ugo Bongianni

Ama definirsi "artigiano della musica" e vanta collaborazioni con big del calibro di Mina (da oltre 20 anni), Ivano Fossati, Adriano Celentano e Mario Biondi. Per Ugo Bongianni, produttore e arrangiatore pietrasantino, è arrivato ora il meritato riconoscimento della città. Ieri, nella sede municipale di via Capriglia, il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti gli ha consegnato una pergamena (nella foto) per la sua già lunga e prestigiosa carriera. Nato come pianista jazz, ha fondato l’etichetta Udb Carousel records, per aiutare i giovani musicisti ad emergere. "È un onore per la città – dice il sindaco – offrire al mondo delle arti talenti preziosi come Bongianni. Ma è un piacere ancor più grande vedere che, dopo tanti successi, lui continui a mantenere un legame forte con Pietrasanta vivendo e lavorando qui invece che in una grande città dove, forse, svolgere la sua attività sarebbe più semplice".