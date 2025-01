Crazy Pizza assume . Ecco le posizioni aperte

CRAZY PIZZA ASSUME PER LA STAGIONE

Crazy Pizza a Forte dei Marmi intende ampliare lo staff con nuove professionalità per la stagione 2025. Si cercano: HSTESS, CAMERIERI/E, RUNNER, BARTENDERS, SOUS CHEF, CHEF DE PARTIE. Inviare cv a [email protected]

SALES ASSISTANT TWINSET AL FORTE

Esperienza nel settore retail, in particolare del segmento premium, passione per la moda e conoscenza tendenze, predisposizione alla vendita assistita, cura del cliente con competenza e gentilezza

flessibilità e capacità a lavorare in team

Buon inglese. Part-time, Tempo determinato

Ore previste: 18 - 24 a settimana. www.indeed.com

ADDETTI/E ALLA VENDITA BANANA MOON AL FORTE

Noto brand di beachwear ricerca candidati dinamici e appassionati della moda per far parte del proprio team per la prossima stagione Primavera-Estate 2025.

Buona conoscenza della lingua inglese. www.indeed.com