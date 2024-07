Coppa di anziani raggirata da finto carabiniere: sottratti 2600 euro. Ma il truffatore viene arrestato dall’Arma

Forte dei Marmi (Lucca), 23 luglio 2024 – Un 19enne della provincia di Napoli è stato arrestato con l’accusa di truffe agli anziani con la tecnica del 'finto carabiniere’. A fermare il giovane sono stati i carabinieri (stavolta quelli veri) della stazione di Napoli Borgoloreto al termine di indagini coordinate dai colleghi di Forte dei Marmi (Lucca): nei giorni scorsi hanno dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Lucca. L'espediente usato sarebbe stato sempre il medesimo: i truffatori, fingendosi appartenenti all'Arma dei carabinieri, contattavano telefonicamente le vittime alle quali, spiegano i militari, «millantavano arresti o accompagnamenti di parenti conseguiti a gravi incidenti stradali e chiedendo ai malcapitati presunte cauzioni risarcitorie per evitare il carcere mediante il conferimento in oro o preziosi da consegnare ad un incaricato che si sarebbe presentato a domicilio; le vittime, che venivano così colte da panico, cadevano nel tranello e consegnavano quanto richiesto per poi realizzate solo successivamente che nulla di quanto raccontato loro era mai accaduto».

Le indagini lucchesi sono partite dalla denuncia di una coppia di anziani residenti a Forte dei Marmi a cui sarebbero stati portati via, col raggiro, 2600 euro. I militari, grazie anche alle telecamere, avrebbero individuato il 19enne quale presunto truffatore della coppia: il giovane sarebbe stato già conosciuto per fatti analoghi.