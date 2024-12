Controlli in strada. In auto con un machete. Fermato dai carabinieri

Occhio a come ci si mette alla guida. Da ieri è entrato in vigore il nuovo codice della strada che, come si sa, prevede sanzioni molto più severe per punire i trasgressori. Ieri anche a Viareggio e Versilia sono stati fatti i controlli da parte delle forze dell’ordine. Con un occhio di riguardo al mancato rispetto dei limiti di velocità e, naturalmente, alla guida con tasso alcolico elevato o dopo aver assunto droghe. Con l’aobiettivo anche di rendere più sicura la circolazione stradale durante queste feste di shopping natalizio.

Ma ai posti di blocco è venuto fuori un po’ di tutto. A Pisa, ad esempio, è statp fermato e denunciato dai militari del nucleo radiomobile un massarosese poiché aveva in auto un machete di 64 centimetri di lunghezza (la lama di 44 centimetri). Un’arma particolarmente pericolosa che l’uomo aveva con sè in auto senza un’apparente motivazione valida. Il machete, ovviamente, è stato sequestrato dai militari dell’arma che, come detto, hanno provveduto a denunciare il massarsese per porto abusivo di arma da taglio.

Un altro uomo, invece soggetto è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere: lo hanno trovato vicino alla stazione ferroviaria di Pisa con un coltello a serramanico di 14 centimetri. Ppoi aveva anche due involucri con 0,94 grammi di cocaina e altri due con 2, grammi di marijuana e 50 euro in contanti. Armi, droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro. Indagini in corso da parte degli investigatori per capire da dove arrivava il machete da una parte e la droga dall’altra.