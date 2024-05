Concorso di voci della lirica. Successo oltre le aspettative

Volodymir Morozov dell’Ucraina, Francesca Mannino della Sicilia e i coreani Wooyeon Won e Cheoncho Lee sono i vincitori della prima edizione del Concorso lirico internazionale Terre Medicee, svoltosi da venerdì a domenica alle Scuderie Granducali. Un evento che si è chiuso con un successo superiore alle aspettative, promosso dalla Fondazione Terre Medicee assieme a “In corso d’opera”, la società di concerti “Italian Opera Florence”, “Alive Events” col patrocinio di Regione e Comune. "L’ottica della Fondazione Terre Medicee - spiega il direttore generale Davide Monaco - è di lavorare a una diversificazione dell’offerta culturale, spaziando tra tutti i generi, in questo caso la lirica recentemente riconosciuta patrimonio mondiale Unesco. Una visione che consentirà di portare a Seravezza le eccellenze di ogni ambito e creando i presupposti per divenire un centro di alto livello per i vari generi culturali" La natura internazionale del Concorso è confermata proprio dalla provenienza degli ottanta giovani partecipanti, selezionali in una prima fase attraverso esecuzioni video che hanno portato all’individuazione di una rosa di venti partecipanti che si sono esibiti a porte chiuse alle Scuderie. Poi la scrematura a dodici cantanti per la finalissima. Un evento nuovo e dalle grandi prospettive che ha visto momenti di forte emozione nel corso della premiazione alla quale ha preso parte anche il sindaco Lorenzo Alessandrini.