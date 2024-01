Comunità Marine, anche Viareggio all’incontro con Fontana L'assessore al turismo di Viareggio, Alessandro Meciani, parteciperà all'incontro del "G20 spiagge" per discutere della legge sullo "Status di Comunità Marine" e delle sue implicazioni per i residenti e i turisti. La legge permetterà ai consigli comunali di pianificare i bilanci in modo più favorevole per gli abitanti, utilizzando i proventi della tassa di soggiorno in modo opportuno.