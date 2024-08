Come custodi dei sentieri della natura. Le reclute della “Gens“ puliscono la pineta

Riportare pulizia e decoro laddove l’incuranza di troppi ha portato solo sporcizia. Le giovanissime reclute dell’Accademia Gens hanno riportato il decoro lungo via dei Comparini e via delle Viareggine, all’interno della macchia del Parco Migliarino San Rossore. In particolare via dei Comparini rappresenta una via maestra della Pineta di Levante, essendo attraversata giornalmente, a piedi o in bicicletta, da migliaia e migliaia di fruitori della spiaggia della Darsena. "In 4 ore di intervento – specifica Marco Ninci – armati di sacchi, guanti e bacchette raccogli rifiuti, abbiamo recuperato indumenti vari, batterie elettriche, bottiglie, lattine e, come sempre sempre più spesso accade, portafogli, zaini e cellulari. Tutto materiale gettato nei canali di scolo e probabile frutto di furti. I bambini si sono divertiti ed al tempo stesso hanno capito l’importanza di rispettare la natura preservandola". Quando i più piccoli si dimostrano più civili dei grandi.

Sergio Iacopetti