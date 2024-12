Collegamento viario Farnocchia-Sant’Anna: al via il primo lotto entro estate 2025

Prima dell’estate 2025 potrebbe partire il cantiere per il primo lotto di realizzazione del collegamento viario tra Farnocchia e Sant’Anna. Un’opera epocale che adesso inizia a concretizzarsi: infatti lunedì i progettisti hanno presentato il loro studio e il sindaco Maurizio Verona ha immediatamente convocato la conferenza dei servizi che ieri si è riunita per la prima volta, così da stringere al massimo i tempi.

"L’apertura di questo tavolo di lavoro è fondamentale – spiega il primo cittadino – perchè le tavole progettuali e le indagini effettuate dai tecnici in loco saranno inviate a tutti gli enti coinvolti che dovranno esprimersi in merito e suggerire i loro eventuali contributi. Alla luce di questo potrà essere modificato il progetto e poi potremo approvare l’esecutivo e partire col primo lotto di questa strada. Ovviamente appena sarà avviato il cantiere chiederò altre risorse perchè le attuali non sono sufficienti: a intervento in atto sarà sicuramente più facile ottenere riscontro. Tra l’altro proprio il ministro Salvini in occasione di un comizio al Fortino garantì pubblicamente fondi per quest’opera e sarà mia premura ricordarglielo".

Della necessità di collegare Farnocchia e Sant’Anna se ne parla da decenni ma grazie ad un finanziamento della Regione di oltre due milioni, nel 2022 sono state acquisite le risorse per gettare le basi del percorso che unirà le due frazioni lontane poco più di due chilometri in linea d’aria (ma oggi distanti oltre trenta chilometri per la mancanza di un collegamento diretto) ma anche due località che sono legate da una stessa memoria storica.

Sant’Anna era l’alpeggio del paese di Farnocchia in origine, prima di consolidarsi come comunità a sé: di Farnocchia era il parroco Don Innocenzo Lazzeri, medaglia d’oro al Valor civile, che aveva lasciato il paese dopo l’incendio dell’8 agosto 1944 per recarsi appunto a Sant’Anna di Stazzema. Il collegamento unirà Sant’Anna alla comunità stazzemese con la possibilità di un percorso di valorizzazione comune dei luoghi della memoria che comprende Mulina di Stazzema, paese di Don Fiore Menguzzo, medaglia d’oro al merito civile, ucciso all’alba del 12 agosto 1944 da una colonna nazista che si recava a Sant’Anna, ed anche Pontestazzemese dove Don Innocenzo Lazzeri era nato.

La realizzazione del collegamento consentirà poi di avere una viabilità per l’accesso al Parco Nazionale della Pace alternativa all’esistente che non è più in grado di assorbire l’afflusso di visitatori e di scolaresche.