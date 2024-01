"Chiusura definitiva di Cava Fornace: il PD chiede alla Regione di sospendere l'inchiesta"

Sospendere l’inchiesta pubblica, stop ai conferimenti a quota 43 metri e dar seguito alla volontà di cittadini e consigli comunali di chiudere per sempre Cava Fornace. Richieste chiare e nette quelle che il Pd, a firma della segretaria Claudia Dinelli e dei consiglieri Irene Tarabella e Nicola Conti (nella foto), ha avanzato alla Regione presentando una memoria nell’ambito dell’inchiesta pubblica che si è conclusa da poco. "La Regione – spiega Dinelli – ha chiesto delle integrazioni ai gestori della discarica, intenzionati a proseguire il conferimento dei rifiuti, dando loro un termine di 180 giorni in scadenza il 23 aprile. Ma per l’inchiesta erano stati dati solo 90 giorni, che terminano domani (oggi, ndr) senza che il gestore abbia ancora depositato i documenti richiesti. Dove sono la trasparenza e il confronto? Sospendere l’inchiesta significa consentire a chiunque di prendere visione di queste integrazioni".

Oltre al metodo, il Pd ha bocciato il merito dell’inchiesta. "Siamo contrari al superamento di quota 43 metri – prosegue Conti – e pertanto se la Regione deciderà di non sospendere l’inchiesta almeno dia il suo diniego all’autorizzazione delle fasi 2 e 3, che prevedono conferimenti fino a 68 metri e infine 98 metri, per un totale di oltre 800mila metri cubi in più di rifiuti speciali". I motivi di questa richiesta sono di natura ambientale (vedi la presenza del Lago di Porta), storico-culturale (la vicina Torre Beltrame) e paesaggistica. Fino all’aspetto politico. "Il consiglio regionale e quelli di Montignoso, Massa, Forte dei Marmi e Pietrasanta – ricorda Tarabella – hanno votato all’unanimità una mozione per chiudere la discarica. È una battaglia che va avanti da anni: serve una volontà politica per arrivare alla chiusura definitiva".

d.m.