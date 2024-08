Chiusa la spiaggia libera: "Evitiamo party e danni"

FORTE DEI MARMI

Spiaggia libera chiusa la notte per una settimana intera. Così da evitare il ripetersi di vandalismi nei giorni ’caldi ’ di Ferragosto ma anche per tutelare i nidi di tartaruga che anche quest’anno sono presenti nelle vicinanze sotto la sabbia. Il sindaco Bruno Murzi anche nell’estate 2024 imbocca la strada severa: divieto di accesso nel tratto di spiaggia libera che va dal confine con lo Yachting Club Versilia al confine con il Comune di Montignoso dal 12 al 20 agosto e nella fascia oraria dalle 21 alle 6 "al

fine di evitare precarie condizioni igienico sanitarie e pericolo per l’incolumità pubblica". Tale provvedimento è stato preso alla luce degli episodi che si sono verificati in passato, visto che "sono soliti, durante le ore notturne, verificarsi fenomeni di vandalismo provocati da afflussi di persone che creano precarie condizioni igienico sanitarie e pericolo per l’incolumità pubblica". In passato infatti la spiaggia libera è stata punto di riferimento per veri party di Ferragosto di giovanissimi che si ritrovavano sull’arenile, lasciando poi in condizioni pessime la zona, tra bottiglie, vetri e residui di cibo che hanno reso necessarie pulizie straordinarie e l’impossibilità di un accesso ai bagnanti i giorni successivi.

Ma il motivo è anche di tipo più strettamente ambientale.

"Tale zona – insiste il sindaco – è riconosciuta come Area Protetta A.n.p.i.l. “Dune di

Forte dei Marmi e negli ultimi anni sono stati individuati nidi di tartarughe Caretta Caretta. Per questo è necessario procedere preventivamente al fine di evitare che si verifichino situazioni di pericolo".

Durante la settimana di chiusura notturna della spiaggia ci saranno controlli serrati affinchè nessuno si introduca per fare bivacchi o atti vandalici: i contravventori saranno ritenuti personalmente e civilmente responsabili dei danni che possano derivare a persone e/o cose in

conseguenza alle trasgressioni commesse.

Francesca Navari