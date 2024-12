C’è vita sul... cantiere di piazza Zara

Qualcosa, finalmente, si muove in piazza Zara. Dopo mesi di attesa, in cui a crescere tra le grate del cantiere era rimasta solo la gramigna, sembrano essere infatti ripartiti i lavori per la riqualificazione della piazza sulla Terrazza della Repubblica che si erano interrotti alle porte della primavera. Dopo il ritrovamento di una conduttura in cemento amianto. Si tratta dell’ultimo lotto che, dopo la pavimentazione e i giardini, resta da completare per chiudere il rifacimento della Passeggiata di Città Giardino.

Proprio in questi giorni due operai hanno ricominciato gli scavi, e a questo punto la speranza dei balneari della zona è che per l’estate l’intervento sia finalmente concluso.

A quel punto resterebbe solo il nodo dell’ex Piper, poi ex Caprice: locale dalla storia gloriosa di cui ormai rimane solo uno scheletro. Secondo le ultime notizie giunte dal Comune sarebbe ancora al vaglio della Soprintendenza il progetto di recupero dell’immobile, vincolato dalle Belle Arti, presentato dalla società che nel 2021 si era aggiudicata il project financing del Comune.